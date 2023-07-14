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Защитник ЦСКА Мойзес высказался о запрете на выступление российских клубов в еврокубках

Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал ситуацию с запретом на участие российских клубов в еврокубках. Он заявил, что все игроки РПЛ очень хотят скорейшего возвращения клубов из России на международную арену.

Защитник ЦСКА высказался о запрете на выступление российских клубов в еврокубках
© Betassist

Напомним, что российские клубы отстранили от соревнований под эгидой УЕФА ещё весной 2022 года.

«В РПЛ все хотят, чтобы ограничения были сняты. Мы хотим, чтобы однажды мы всё-таки вновь начали выступать в еврокубках. Все хотят играть в Лиге Европы и Лиге чемпионов.

Мы видим, какая ситуация творится в мире. Нам всё понятно. Но мы всё-таки рассчитываем, что однажды вернёмся на международные турниры. И очень болеем за это», — цитирует Мойзеса Sport24.

ЦСКА в прошлом сезоне занял 2-е место в РПЛ.