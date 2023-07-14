Защитник ЦСКА высказался о запрете на выступление российских клубов в еврокубках

«В РПЛ все хотят, чтобы ограничения были сняты. Мы хотим, чтобы однажды мы всё-таки вновь начали выступать в еврокубках. Все хотят играть в Лиге Европы и Лиге чемпионов.



Мы видим, какая ситуация творится в мире. Нам всё понятно. Но мы всё-таки рассчитываем, что однажды вернёмся на международные турниры. И очень болеем за это», — цитирует Мойзеса Sport24.