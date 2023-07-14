Защитник ЦСКА высказался о запрете на выступление российских клубов в еврокубках

Защитник ЦСКА Мойзес высказался о запрете на выступление российских клубов в еврокубках
Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал ситуацию с запретом на участие российских клубов в еврокубках. Он заявил, что все игроки РПЛ очень хотят скорейшего возвращения клубов из России на международную арену.
Напомним, что российские клубы отстранили от соревнований под эгидой УЕФА ещё весной 2022 года.
«В РПЛ все хотят, чтобы ограничения были сняты. Мы хотим, чтобы однажды мы всё-таки вновь начали выступать в еврокубках. Все хотят играть в Лиге Европы и Лиге чемпионов.
Мы видим, какая ситуация творится в мире. Нам всё понятно. Но мы всё-таки рассчитываем, что однажды вернёмся на международные турниры. И очень болеем за это», — цитирует Мойзеса Sport24.
ЦСКА в прошлом сезоне занял 2-е место в РПЛ.