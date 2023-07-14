«Спартак» отказался от трансфера бывшего защитника «Лестера» Амарти

Руководство «Спартака» приняло решение отказаться от продолжения переговоров с бывшим защитником «Лестер Сити» Дэниелем Амарти.

Как сообщает журналист Грач Хачатрян на своей странице в «Твиттере», услуги 28-летнего ганского футболиста были предложены красно-белым представителями игрока, однако «Спартак» не проявил сеьёзной заинтересованности в возможном трансфере.

Ранее СМИ сообщали, что Амарти готов перейти в «Спартак» на правах свободного агента, однако хочет получать в российском клубе € 2,5–3 млн в год.