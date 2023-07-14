Промоутер Хрюнов объяснил, почему «Спартак» считают самым популярным в России

«Я болею за ЦСКА. Какой клуб считаю самым популярным в России? Есть триумвират со столетней историей: ЦСКА, «Динамо», «Спартак». Остальным надо прожить 100 лет, чтобы сравняться.



«Спартак» называют самым популярным клубом? Зависит от предпочтений. Спросите меня, кто самая красивая женщина в мире, отвечу, что моя жена. База болельщиков «Спартака» шире», — сказал Хрюнов.