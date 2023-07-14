Промоутер Хрюнов объяснил, почему «Спартак» считают самым популярным в России

Промоутер Хрюнов считает, что "Спартак" популярнее в России из-за обширной базы болельщиков
Спортивный менеджер и промоутер Владимир Хрюнов назвал три клуба, которые могут претендовать на звание самых популярных в России. Его слова передает Legalbet.
«Я болею за ЦСКА. Какой клуб считаю самым популярным в России? Есть триумвират со столетней историей: ЦСКА, «Динамо», «Спартак». Остальным надо прожить 100 лет, чтобы сравняться.
«Спартак» называют самым популярным клубом? Зависит от предпочтений. Спросите меня, кто самая красивая женщина в мире, отвечу, что моя жена. База болельщиков «Спартака» шире», — сказал Хрюнов.
Чемпионом в минувшем сезоне стал петербургский «Зенит». Отрыв команды Сергея Семака от второго места составил 12 очков. Серебро чемпионата досталось ЦСКА. Тройку призеров замкнул «Спартак».
В Кубке России ЦСКА победил в заключительном матче «Краснодар» в серии пенальти.
15 июля «Зенит» и ЦСКА разыграют между собой Суперкубок России. Встреча состоится в Казани. Начало матча в 17:00 по московскому времени.
Чемпионат России сезона-2023/24 стартует 21 июля.