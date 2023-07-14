Объявлено имя нового главного тренера «Енисея»

«Эдуард Гейнрихович родился в Красноярске. Наши болельщики помнят его по игре за «Металлург». В молодости он поиграл в Германии, а после завершения карьеры футболиста Штейнбрехер на протяжении нескольких лет был тренером-преподавателем в калининградской «Балтике». В 2016 году даже возглавил основную команду балтийцев.



Мы в вас верим, Эдуард Гейнрихович! Вперёд, к новым победам», — говорится в заявлении пресс-службы «Енисея».