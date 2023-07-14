Месси представил свой куриный бургер, сделанный с Hard Rock Cafe
Лионель Месси представил именной куриный бургер.
Сделан он в сотрудничестве с Hard Rock Cafe.
«Еще одна мечта сбывается! Я с радостью представляю вам Messi Chicken Sandwich, который я создал совместно с Hard Rock Cafe. Он вдохновлен моим любимым блюдом: миланезе (курица по-милански, хрустящая курица в панировке – Sports.ru)! Не пропустите!» – написал форвард «Интер Майами» в соцсетях.
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