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Месси представил свой куриный бургер, сделанный с Hard Rock Cafe

Лионель Месси представил именной куриный бургер.

Месси представил свой куриный бургер, сделанный с Hard Rock Cafe
© Sports.ru

Сделан он в сотрудничестве с Hard Rock Cafe.

«Еще одна мечта сбывается! Я с радостью представляю вам Messi Chicken Sandwich, который я создал совместно с Hard Rock Cafe. Он вдохновлен моим любимым блюдом: миланезе (курица по-милански, хрустящая курица в панировке – Sports.ru)! Не пропустите!» – написал форвард «Интер Майами» в соцсетях.

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