«Динамо» обыграло «Пари НН» в контрольном матче

Сегодня, 14 июля, состоялся контрольный матч, в котором встречались московское «Динамо» и «Пари НН». Игра проходила на «УТБ Новогорск-Динамо» в Москве и завершилась минимальной победой бело-голубых со счётом 1:0.

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Победный и единственный мяч в игре оформил в начале первого тайма на 6-й минуте российский нападающий Ярослав Гладышев. Автором голевой передачи стал полузащитник Матиас Норман. После перерыва голов в игре так и не случилось.

Отметим, что второй матч между этими же командами состоится сегодня и начнётся сегодня в 17:00 мск.