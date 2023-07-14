Карраскаль из-за травмы не сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России

Полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль не примет участие матче за Суперкубок России — 2023 с санкт-петербургским «Зенитом».

Как сообщает Bobsoccer, 25-летний колумбиец не полетел с армейцами в Казань из-за травмы. Хорхе остался в Москве, где под наблюдением врачей будет заниматься в тренажёрном зале.

В минувшем сезоне Хорхе Карраскаль провел в составе ЦСКА 34 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и стал автором шести голевых передач.