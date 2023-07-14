Карраскаль из-за травмы не сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России
Полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль не примет участие матче за Суперкубок России — 2023 с санкт-петербургским «Зенитом».
Как сообщает Bobsoccer, 25-летний колумбиец не полетел с армейцами в Казань из-за травмы. Хорхе остался в Москве, где под наблюдением врачей будет заниматься в тренажёрном зале.
В минувшем сезоне Хорхе Карраскаль провел в составе ЦСКА 34 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и стал автором шести голевых передач.
Матч за Суперкубок России в 2023 году пройдёт 15 июля в Казани. Встречаа состоится на стадионе «Ак Барс Арена», а стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.