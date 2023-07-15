«Химки» подписали новый контракт с игроком сборной Казахстана

«Мы разговаривали ещё с конца того сезона, когда были в Премьер-Лиге. Тогда уже дали согласие, что я останусь. Так оно и вышло. Договорились с моим агентом. У меня с тренером и президентом отличные отношения. Я думаю, что всё будет хорошо, и мы выполним задачу. Сезон, думаю, будет довольно-таки трудным. Но нам нужно быть командой, всем вместе друг за друга. Поставленной цели нужно достичь и выйти в Премьер-Лигу. Все города России по-своему очень красивы. Мне очень нравится атмосфера, как всё здесь происходит. С нетерпением жду, когда начнутся игры и выезды», — сказал Скворцов.