Губерниев о зарплате Кузяева в «Гавре» в 350 тысяч евро в год: «Далер не зассал и поехал в Европу. Не надо все мерить деньгами»
«Не все надо мерить деньгами! Кузяев – огромный молодец! Не зассал и поехал в Европу! Вперед, Кузяев!» — написал Губерниев в телеграм-канале.
В прошлом сезоне Кузяев провел за «Зенит» 35 матчей, забил 5 мячей и сделал 7 голевых передач.
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Губерниев о зарплате Кузяева в «Гавре» в 350 тысяч евро в год: «Молодец, не зассал и поехал в Европу! Не надо все мерить деньгами»
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