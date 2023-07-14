Непомнящий сравнил шансы «Зенита» и ЦСКА на победу в матче за Суперкубок

— Уверен, что нас ждёт интереснейший матч за Суперкубок России. Не назвал бы «Зенит» фаворитом в предстоящей игре. В таких матчах очень часто случаются неожиданности — было уже много различных примеров. Будет игра на три результата.



Считаю, что шансы команд победить абсолютно равны. Как бы там ни было, нас ждёт матч двух лучших клубов России. Суперкубок — отличная мотивация для команд ударно войти в новый сезон. Это почётный титул, который хочет заполучить каждый, — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».