Непомнящий сравнил шансы «Зенита» и ЦСКА на победу в матче за Суперкубок

Непомнящий считает, что шансы «Зенита» и ЦСКА на победу в матче за Суперкубок России равны
Российский тренер Валерий Непомнящий считает, что в матче за OLIMPBET Суперкубок России может произойти неожиданность, шансы петербургского «Зенита» и московского ЦСКА на победу равны.
— Уверен, что нас ждёт интереснейший матч за Суперкубок России. Не назвал бы «Зенит» фаворитом в предстоящей игре. В таких матчах очень часто случаются неожиданности — было уже много различных примеров. Будет игра на три результата.
Считаю, что шансы команд победить абсолютно равны. Как бы там ни было, нас ждёт матч двух лучших клубов России. Суперкубок — отличная мотивация для команд ударно войти в новый сезон. Это почётный титул, который хочет заполучить каждый, — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».