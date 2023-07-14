Спонсоры хотят отказаться от финансирования Польского футбольного союза

Дело в том, что в спонсоры были шокированы посещением осужденным за коррупцию Мирославом Стасяком отборочного матча чемпионата Европы с командой Молдавии. В начале 21-го века бизнесмен был замешан в деле о договорных матчах. Он денежно поощрял судей. За это он был пожизненно дисквалифицирован, но позже срок был сокращен. Спонсоры не хотят быть связаны с PZPN, которая пригласила Стасяка на борт самолета, следовавшего на матч против Молдавии.