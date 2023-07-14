Спонсоры хотят отказаться от финансирования Польского футбольного союза

Спонсоры сборной Польши намерены срочно разорвать сотрудничество с местным футбольным союзом
Спонсоры хотят в срочном порядке прекратить сотрудничество с Польским футбольным союзом (PZPN) и национальной командой. Об этом сообщает Fakt.
Дело в том, что в спонсоры были шокированы посещением осужденным за коррупцию Мирославом Стасяком отборочного матча чемпионата Европы с командой Молдавии. В начале 21-го века бизнесмен был замешан в деле о договорных матчах. Он денежно поощрял судей. За это он был пожизненно дисквалифицирован, но позже срок был сокращен. Спонсоры не хотят быть связаны с PZPN, которая пригласила Стасяка на борт самолета, следовавшего на матч против Молдавии.
«Мы очень серьезно относимся к сложившейся ситуации, поэтому приняли решение о прекращении сотрудничества с PZPN в действующей формуле. Мы не будем продлевать контракт, который мы подписали в сентябре 2022 года, и наш юридический отдел в настоящее время изучает возможность его немедленного расторжения в условиях сложившейся ситуации», — сказал президент партнера национальной команды компании Tarczynski Яцек Тарчиньский.