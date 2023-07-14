Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал «Барселону» на полмиллиона евро. Об этом сообщается на сайте организации.

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Инстанция по финансовому контролю клубов (CFCB) наказала клуб из-за неверного отражения отчетности за 2022 год. В деле фигурирует прибыль от продажи нематериальных активов (кроме трансферов), которая не является соответствующим доходом согласно правилам. За ошибки в отчетах также оштрафовали на 300 тысяч евро «Манчестер Юнайтед».

В марте 2023 года в отношении «Барселоны» начали разбирательство по делу о коррупции. Сообщалось, что в период с 2001 по 2018 год руководство клуба перечислило более семи миллионов евро бывшему вице-президенту Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Сам функционер утверждал, что лишь консультировал команду по решениям судей, поскольку каталонцы хотели убедиться, что арбитры к ним не предвзяты.