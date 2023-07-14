Крымские клубы не примут участие в Кубке России-2023/24

О информации источника, команды из Крыма хотят сосредоточиться на выступлении во Второй лиге. Ялтинский «Рубин» и «Севастополь» впервые выступят в российском чемпионате. До этого командам из Крыма было запрещено играть в России по распоряжению ФИФА и УЕФА. Российский футбольный союз (РФС) мог получить санкции от европейских организаций за допуск крымских команд до своих чемпионатов.