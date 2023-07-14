Месси отписался от ПСЖ в соцсети

Лионель Месси отписался от "ПСЖ" в Instagram*
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси перестал быть подписан на «Пари Сен-Жермен» в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает Foot Mercato.
После этого в подписках 36-летнего форварда значатся четыре футбольных клуба: «Барселона», «Челси», «Манчестер Сити» и «Ньюэллс Олд Бойз».
Месси покинул «Пари Сен-Жермен» в июне 2023 года в статусе свободного агента. За столичный клуб аргентинский форвард провел два сезона.
Всего в минувшем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 32 матчах чемпионата Франции. По итогам турнира парижане стали первыми, опередив в борьбе за золотые медали «Ланс».
В декабре 2022 года Месси в статусе капитана сборной Аргентины выиграл чемпионат мира.