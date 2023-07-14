Месси отписался от ПСЖ в соцсети

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси перестал быть подписан на «Пари Сен-Жермен» в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает Foot Mercato.

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После этого в подписках 36-летнего форварда значатся четыре футбольных клуба: «Барселона», «Челси», «Манчестер Сити» и «Ньюэллс Олд Бойз».

Месси покинул «Пари Сен-Жермен» в июне 2023 года в статусе свободного агента. За столичный клуб аргентинский форвард провел два сезона.

Всего в минувшем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 32 матчах чемпионата Франции. По итогам турнира парижане стали первыми, опередив в борьбе за золотые медали «Ланс».