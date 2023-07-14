Акинфеев высказался о переходе футболиста Медины из ЦСКА в "Спартак"

Полузащитник Хесус Медина, перешедший из ЦСКА в "Спартак" , вправе выбирать, где продолжать свою футбольную карьеру. Такое мнение журналистам в пятницу высказал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев .

"Человек вправе идти своей дорогой. Мы его [до объявления о переходе] не видели, иначе бы тепло с ним попрощались", - сказал Акинфеев.

26 летний Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. В прошлом сезоне полузащитник провел в составе армейцев 33 матча в различных турнирах, забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач. В составе ЦСКА Медина стал обладателем Кубка России. 10 июля "Спартак" объявил о подписании контракта с парагвайцем.