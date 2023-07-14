УЕФА оштрафовал "Барселону" на €500 тыс. за ошибки в отчетности

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал каталонскую "Барселону" на сумму €500 тыс. за подачу ложного финансового отчета. Об этом сообщает пресс-служба организации. Сине-гранатовые неверно указали прибыль за реализацию нематериальных активов в отчете за 2022 год (помимо трансферов игроков), что не является соответствующим доходом по текущим правилам. Также УЕФА оштрафовала "Манчестер Юнайтед", "Коньяспор" и АПОЭЛ за незначительный дефицит безубыточный. За это нарушение английский клуб выплатит организации €300 тыс., а турецкий и кипрский - по €100 тыс.