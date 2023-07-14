«Зенит» получит от ФИФА € 423,65 тыс. за участие Ловрена и Азмуна в ЧМ-2022

Санкт-петербургский «Зенит» получит от ФИФА € 423,65 тыс. за участие в чемпионате мира своих бывших игроков Деяна Ловрена и Сердара Азмуна. Это наибольшая сумма компенсации в РПЛ, а в общей сложности российские клубы, делегировавшие так или иначе шесть футболистов, рассчитывают получить больше € 1 млн от ФИФА, сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

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ФИФА выплачивала по € 9746 в день за игрока, при этом по правилам организации деньги перечисляются не только тем командам, в которых футболисты числились на момент проведения турнира, но и тем, за которые игроки выступали в двух предыдущих сезонах.