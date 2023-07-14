«Аль-Ахли» хочет подписать вингера «Барселоны» Рафинью

По информации источника, 26-летний футболист хочет остаться в каталонском клубе, но это не остановило саудовский клуб, который всё также хочет заполучить бразильца. Пока что между клубами нет никакой конкретики, но «Аль-Ахли» очень сильно хочет видеть игрока каталонцев в своей команде, несмотря на позицию Рафиньи по переходу.