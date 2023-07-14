Чемпион мира по футболу Ромарио экстренно госпитализирован в Бразилии

Бывший бразильский футболист Ромарио попал в больницу Рио-де-Жанейро с кишечной инфекцией. Об этом сообщает газета Mundo Deportivo.

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57-летний южноамериканец поступил в медицинское учреждение 13 июля с жалобами на сильную боль и дискомфорт в желудке.

На данный момент состояние Ромарио стабильное. От прогнозов по дате планируемой выписки чемпиона мира 1994 года врачи отказались.

В 2021 году бразильцу экстренно провели операцию по удалению желчного пузыря.

Ромарио известен по выступлениям за «ПСВ», «Валенсию», каталонскую «Барселону» и «Валенсию». После завершения футбольной карьеры бразилец занялся политикой.

В настоящее время Ромарио является федеральным сенатором Бразилии от штата Рио-де-Жанейро.