$90.12-0.06101.20+0.52

Полузащитник сборной Мексики может перейти в московское «Динамо»

Парень готов к переезду.

Полузащитник сборной Мексики может перейти в московское «Динамо»
© infobae.com

Московское «Динамо» близко к трансферу полузащитника «Пачуки» Луиса Чавеса. Как сообщает инсайдер Сесар Луис Мерло, бело-голубые продвинулись в переговорах с мексиканским клубом, сам игрок готов к переезду.

Чавесу 27 лет. Он начинал карьеру в «Тихуане», а спустя пять сезонов перебрался в «Пачуку». В минувшем сезоне на клубном уровне Луис провёл 42 матча, забил три гола и пять раз ассистировал партнёрам. Его соглашение с «Пачукой» рассчитано до 30 июня 2025 года.

Также в активе хавбека 23 матча, три гола и один результативный пас в футболке сборной Мексики.

«Динамо» по итогам прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги стало девятым. В межсезонье команду возглавил наставник «Оренбурга» Марцел Личка.