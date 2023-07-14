Полузащитник сборной Мексики может перейти в московское «Динамо»

Московское «Динамо» близко к трансферу полузащитника «Пачуки» Луиса Чавеса . Как сообщает инсайдер Сесар Луис Мерло, бело-голубые продвинулись в переговорах с мексиканским клубом, сам игрок готов к переезду.

Чавесу 27 лет. Он начинал карьеру в «Тихуане», а спустя пять сезонов перебрался в «Пачуку». В минувшем сезоне на клубном уровне Луис провёл 42 матча, забил три гола и пять раз ассистировал партнёрам. Его соглашение с «Пачукой» рассчитано до 30 июня 2025 года.