Кураньи назвал пять лучших легионеров в истории РПЛ

«Кого бы я включил в топ-5 лучших легионеров в истории РПЛ? Это сложный вопрос, потому что в разное время в чемпионате России играли очень сильные иностранцы. Мне очень приятно, что многие болельщики называют меня одним из лучших, я горжусь этим. Но мой топ-5 будет таким: Вагнер Лав, Данни, Воронин, Халк и Квинси Промес. Отличная пятерка получается!», — приводит слова Кураньи «РБ Спорт».