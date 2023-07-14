Миранчук вошел в состав «Аталанты» на предсезонный сбор

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук примет участие в предсезонных сборах команды в Клузоне, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

Миранчук прибудет в расположение «Аталанты» в субботу.

Россиянин в минувшем сезоне играл на правах аренды за «Торино». В составе туринской команды 27 летний хавбек провел 31 матч, забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач.

Контракт Миранчука с клубом из Бергамо рассчитан до лета 2024 года.