Миранчук вошел в состав «Аталанты» на предсезонный сбор
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук примет участие в предсезонных сборах команды в Клузоне, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.
Миранчук прибудет в расположение «Аталанты» в субботу.
Россиянин в минувшем сезоне играл на правах аренды за «Торино». В составе туринской команды 27 летний хавбек провел 31 матч, забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач.
Контракт Миранчука с клубом из Бергамо рассчитан до лета 2024 года.
Новый сезон чемпионата Италии стартует 19 августа. Источник:Официальный сайт «Аталанты»