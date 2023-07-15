«Зенит» не включил Вендела в заявку на сезон-2023/2024 РПЛ

Полузащитник «Зенита» Вендел не попал в заявку команды на сезон в Российской Премьер-Лиге. Об этом стало известно из состава команды на официальном сайте турнира.

Стоит отметить, что заявочное окно будет работать параллельно окну трансферному, однако все другие футболисты «Зенита», находящиеся в обойме команды, уже были внесены в заявку.

Отметим, что 26-летний Вендел по-прежнему находится в Бразилии, сроки его возвращения в расположение клуба не сообщаются. Футболисту разрешили искать новую команду, однако поиски не увенчались успехом. У Вендела контракт с «Зенитом» до лета 2027 года, он был продлён всего год назад. Сообщалось, что полузащитник не хочет продолжать выступления за российскую команду.