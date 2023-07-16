Семак сообщил о желании Вендела уйти из клуба

"Его пока нет. Решает вопрос. Хочет уйти. Если найдет хорошую команду, и предложение будет устраивать клуб, пожалуйста", - сказал Семак.

Вендел пропустил начало предсезонной подготовки "Зенита" и не сыграл на турнире Кубок PARI Премьер. Семак заявил Венделу, что ему разрешили искать новый клуб, но бразильцу не сказали, что он может не возвращаться в команду.

Журналист Хулио Мигель Нето сообщил, что в "Зените" смирились с тем, что полузащитник Вендел покинет команду в летнее трансферное окно. Вендел выступает за "Зенит" с осени 2020 года. В минувшем сезоне бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи, а "Зенит" в пятый раз подряд стал победителем Российской премьер-лиги.