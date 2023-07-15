В РФС рассказали о возможном проведении матча со сборной Бразилии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о возможном проведении матча со сборной Бразилии. Его слова приводит Sport24.

Митрофанов отметил, что на данный момент такой возможности нет, но переговоры с бразильской стороной ведутся.

«Думаю, при определенных обстоятельствах матч будет проведен. Скорее всего, уже в следующем году. Это зависит от многих обстоятельств и не только временных», — добавил он.

Ранее генсек РФС оценил вероятность проведения матча национальной сборной с командой Медиалиги. «Кто-то может заниматься шоу, а мы занимаемся спортом высших достижений», — заявил Митрофанов и подтвердил решение главного тренера сборной России Валерия Карпина не принимать участия в подобных матчах.