В РФС рассказали о возможном проведении матча со сборной Бразилии
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о возможном проведении матча со сборной Бразилии. Его слова приводит Sport24.
Митрофанов отметил, что на данный момент такой возможности нет, но переговоры с бразильской стороной ведутся.
«Думаю, при определенных обстоятельствах матч будет проведен. Скорее всего, уже в следующем году. Это зависит от многих обстоятельств и не только временных», — добавил он.
Ранее генсек РФС оценил вероятность проведения матча национальной сборной с командой Медиалиги. «Кто-то может заниматься шоу, а мы занимаемся спортом высших достижений», — заявил Митрофанов и подтвердил решение главного тренера сборной России Валерия Карпина не принимать участия в подобных матчах.
28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.