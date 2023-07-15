«Рубин» представил новую форму на сезон 2023/2024
Казанский «Рубин» на своих официальных ресурсах представил новую игровую форму команды на сезон 2023/2024.
Форма «Рубина» выполнена в трёх разных цветах — у казанской команды теперь есть комплекты в белом, зелёном и красном исполнениях. Техническим спонсором команды в новом сезоне выступил бренд Jako.
Фотосессия проходила на территории компании СИБУР, в следствие чего для съёмки были созданы специальные условия, обеспечивающие безопасность всех её участников.
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