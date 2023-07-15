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«Рубин» представил новую форму на сезон 2023/2024

Казанский «Рубин» на своих официальных ресурсах представил новую игровую форму команды на сезон 2023/2024.

«Рубин» представил новую форму на сезон 2023/2024
© Чемпионат.com

Форма «Рубина» выполнена в трёх разных цветах — у казанской команды теперь есть комплекты в белом, зелёном и красном исполнениях. Техническим спонсором команды в новом сезоне выступил бренд Jako.

Фотосессия проходила на территории компании СИБУР, в следствие чего для съёмки были созданы специальные условия, обеспечивающие безопасность всех её участников.

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