«Рубин» представил новую форму на сезон 2023/2024

Казанский «Рубин» на своих официальных ресурсах представил новую игровую форму команды на сезон 2023/2024.

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Форма «Рубина» выполнена в трёх разных цветах — у казанской команды теперь есть комплекты в белом, зелёном и красном исполнениях. Техническим спонсором команды в новом сезоне выступил бренд Jako.