В «Зените» отреагировали на информацию о задержке трансфера Фернандеса из-за лишнего веса

«Не подписываем Марио из-за лишнего веса? Глупости не комментируем. Все идет по плану. То есть Фернандес в форме? Он худее меня в три раза», — приводит слова Медведева «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что Фернандес подписал предварительный договор о переходе в «Зенит», однако игрок до сих пор не прошёл УМО. Если бразилец, у которого обнаружена большая жировая прослойка, не пройдёт обследование, то он не перейдёт в санкт-петербургский клуб.