На матче за Суперкубок России ожидается аншлаг

Матч за Суперкубок России между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом», который состоится в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», соберет аншлаг. Об этом в комментарии «Спорт-Экспресс» сообщил директор Российского футбольного союза (РФС) по мероприятиям Кирилл Терешин.

Матч состоится 15 июля. Утром этого дня были проданы последние 400 билетов. Всего аудитория встречи составит 41 тыс. зрителей.

Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 17:00 по московскому времени.

«Зенит» — победитель Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23. Команда под руководством Сергея Семака завоевала пятый титул подряд, оформив чемпионство досрочно в 26-м туре национального первенства. Всего за 30 туров «Зенит» набрал 70 очков.