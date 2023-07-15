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41 тыс. билетов продана на матч за Суперкубок России между ЦСКА и "Зенитом"

Матч за Суперкубок России между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом», который состоится в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», соберет аншлаг. Об этом в комментарии «Спорт-Экспресс» сообщил директор Российского футбольного союза (РФС) по мероприятиям Кирилл Терешин.

На матче за Суперкубок России ожидается аншлаг
© РИА Новости

Матч состоится 15 июля. Утром этого дня были проданы последние 400 билетов. Всего аудитория встречи составит 41 тыс. зрителей.

Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 17:00 по московскому времени.

«Зенит» — победитель Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23. Команда под руководством Сергея Семака завоевала пятый титул подряд, оформив чемпионство досрочно в 26-м туре национального первенства. Всего за 30 туров «Зенит» набрал 70 очков.

ЦСКА выиграл Кубок России. Футболисты Владимира Федотова в Суперфинале, который состоялся в «Лужниках», одолели «Краснодар». Основное время матча закончилось со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти ЦСКА оказался точнее — 6:5. В РПЛ армейцы стали вторыми, уступив «Зениту» 12 баллов.

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