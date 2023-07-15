ЦСКА и «Зенит» объявили составы на матч за Суперкубок России

Восстановившийся от травмы игрок "Зенита" Клаудиньо сыграет с ЦСКА в Суперкубке России
Московский ЦСКА и петербургский «Зенит» определились с именами футболистов, которые выйдут с первых минут в матче за Суперкубок России. В состав клуба из Санкт-Петербурга вернулся Клаудиньо, который несколько дней назад получил травму.
ЦСКА: Игорь Акинфеев, Милан Гайич, Игорь Дивеев, Роша, Мойзес, Бактиер Зайнутдинов, Саша Зделар, Виктор Мендес, Максим Мухин, Федор Чалов, Антон Заболотный.
«Зенит»: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Роберт Ренан, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Ду Кейрос, Клаудиньо, Малком, Густаво Мантуан, Маттео Кассьерра.
Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 17:00 по московскому времени.
«Зенит» — победитель Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23. Команда под руководством Сергея Семака завоевала пятый титул подряд, оформив чемпионство досрочно в 26-м туре национального первенства. Всего за 30 туров «Зенит» набрал 70 очков.
ЦСКА выиграл Кубок России. Футболисты Владимира Федотова в Суперфинале, который состоялся в «Лужниках», одолели «Краснодар». Основное время матча закончилось со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти ЦСКА оказался точнее — 6:5. В РПЛ армейцы стали вторыми, уступив «Зениту» 12 баллов.