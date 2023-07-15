ЦСКА и «Зенит» объявили составы на матч за Суперкубок России

Московский ЦСКА и петербургский «Зенит» определились с именами футболистов, которые выйдут с первых минут в матче за Суперкубок России. В состав клуба из Санкт-Петербурга вернулся Клаудиньо, который несколько дней назад получил травму.

Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 17:00 по московскому времени.

«Зенит» — победитель Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23. Команда под руководством Сергея Семака завоевала пятый титул подряд, оформив чемпионство досрочно в 26-м туре национального первенства. Всего за 30 туров «Зенит» набрал 70 очков.