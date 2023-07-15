В РФС заявили, что на «Химки» наложен запрет на регистрацию игроков со стороны ФИФА

Запрет на регистрацию новичков наложен на подмосковные «Химки» со стороны Международной федерации футбола (ФИФА), сообщили «Матч ТВ» в Российском футбольном союзе (РФС).

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что в преддверии матча Первой лиги с «Тюменью» в заявке подмосковной команды находится семь игроков, а клубу запрещено регистрировать новых футболистов. Генеральный директор «Химок» Николай Оленев подтвердил «Матч ТВ», что клубу запрещено заявлять новичков. По словам функционера, в клубе занимаются этим вопросом.