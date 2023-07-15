В Суперкубке России по футболу установлено уникальное достижение

В матче за Суперкубок России по футболу между столичным ЦСКА и петербургским «Зенитом» впервые в истории турнира в составе одной из команд вышли сразу шесть футболистов из Бразилии. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выпустил на поле бразильцев Клаудиньо, Роберта Ренана, Малкома, Ду Кейроса, Густаво Мантуана и Дугласа Сантоса.