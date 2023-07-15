В Суперкубке России по футболу установлено уникальное достижение

Впервые в истории Суперкубка России по футболу в составе одной из команд вышли шесть бразильцев
В матче за Суперкубок России по футболу между столичным ЦСКА и петербургским «Зенитом» впервые в истории турнира в составе одной из команд вышли сразу шесть футболистов из Бразилии. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выпустил на поле бразильцев Клаудиньо, Роберта Ренана, Малкома, Ду Кейроса, Густаво Мантуана и Дугласа Сантоса.
В составе ЦСКА вышли бразильцы Мойзес и Виллиан Роша.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
«Зенит» — победитель Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23. Команда под руководством Сергея Семака завоевала пятый титул подряд, оформив чемпионство досрочно в 26-м туре национального первенства. Всего за 30 туров «Зенит» набрал 70 очков.
ЦСКА выиграл Кубок России. Футболисты Владимира Федотова в Суперфинале, который состоялся в «Лужниках», одолели «Краснодар». Основное время матча закончилось со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти ЦСКА оказался точнее — 6:5. В РПЛ армейцы стали вторыми, уступив «Зениту» 12 баллов.