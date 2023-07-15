На матче за Суперкубок России произошла массовая драка

Футболисты московского ЦСКА и петербургского «Зенита» устроили массовую драку в матче за Суперкубок России, который проходит в Казани, передает Sport24.

В концовке первого тайма сотрудник «Зенита» случайно задел коробкой с водой игрока ЦСКА Милана Гайича. Это не понравилось футболисту красно-синих Федору Чалову, затем к конфликту присоединились тренеры и остальные игроки команд. По итогам эпизода желтые карточки получили Чалов и Клаудиньо, выступающий за «Зенит».

«Зенит» — победитель Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23. Команда под руководством Сергея Семака завоевала пятый титул подряд, оформив чемпионство досрочно в 26-м туре национального первенства. Всего за 30 туров «Зенит» набрал 70 очков.

ЦСКА выиграл Кубок России. Футболисты Владимира Федотова в Суперфинале, который состоялся в «Лужниках», одолели «Краснодар». Основное время матча закончилось со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти ЦСКА оказался точнее — 6:5. В РПЛ армейцы стали вторыми, уступив «Зениту» 12 баллов.