«Зенит» победил в серии пенальти и стал победителем Суперкубка России-2023
У «Зенита» пенальти реализовали Малком, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой, Зелимхан Бакаев
У ЦСКА с одиннадцатиметровой отметки забили Фёдор Чалов, Адольфо Гайч, Кирилл Набабкин, Антон Заболотный
Мячи после пятых ударов в серии, исполненных Миланом Гаичем (ЦСКА) и Иваном Сергеевым («Зенит»), поймали вратари Михаил Кержаков («Зенит») и Игорь Акинфеев (ЦСКА).
Пенальти пробивались в ворота, за которыми был расположен фан-сектор ЦСКА.
В основное время матча команды голов не забили. «Зенит» пробил в створ ворот соперника единожды, ЦСКА — шесть раз.
Таким образом, «Зенит» стал рекордсменом по числу выигранных Суперкубков России — этот трофей стал для команды восьмым. У ЦСКА осталось семь побед в Суперкубке.
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