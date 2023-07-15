«Зенит» победил в серии пенальти и стал победителем Суперкубка России-2023

Мячи после пятых ударов в серии, исполненных Миланом Гаичем (ЦСКА) и Иваном Сергеевым («Зенит»), поймали вратари Михаил Кержаков («Зенит») и Игорь Акинфеев (ЦСКА).

Пенальти пробивались в ворота, за которыми был расположен фан-сектор ЦСКА.

В основное время матча команды голов не забили. «Зенит» пробил в створ ворот соперника единожды, ЦСКА — шесть раз.