Мостовой назвал главного конкурента «Зенита» в новом сезоне РПЛ

«Зенит» каждый год пугают, но мы вновь завоевали Суперкубок. Получается хорошая традиция! Чемпионат же мы тоже после этого выигрываем. Либо мы ослабимся, либо соперники добавят.



Мне кажется, что ЦСКА станет нашим главным конкурентом в нынешнем сезоне. У Владимира Федотова всегда сильные команды. Например, когда встречались с «Сочи»— получалось непросто. Бывает, что и проигрывали», — приводит слова Мостового «Спорт-экспресс».