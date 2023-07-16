Мостовой назвал главного конкурента «Зенита» в новом сезоне РПЛ

Питерцы идут за шестым чемпионским титулом подряд.
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о главных конкурентах сине-бело-голубых в РПЛ сезона-2023/24.
«Зенит» каждый год пугают, но мы вновь завоевали Суперкубок. Получается хорошая традиция! Чемпионат же мы тоже после этого выигрываем. Либо мы ослабимся, либо соперники добавят.
Мне кажется, что ЦСКА станет нашим главным конкурентом в нынешнем сезоне. У Владимира Федотова всегда сильные команды. Например, когда встречались с «Сочи»— получалось непросто. Бывает, что и проигрывали», — приводит слова Мостового «Спорт-экспресс».
Накануне, 15 июля, в Казани состоялся матч за Суперкубок России — 2023 между «Зенитом» и ЦСКА. Встреча завершилась победой питерского клуба в серии послематчевых пенальти (0:0, 5:4 — по пенальти). Подопечные Сергея Семака в четвертый раз подряд завоевали Суперкубок страны.