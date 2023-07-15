Семак установил рекорд «Зенита»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак установил рекорд клуба по победам в качестве тренера, обойдя по этому показателю Павла Садырина, который возглавлял команду с 1983 по 1987 год, а также с 1995 по 1996 год.

© Газета.Ru

«Зенит» 15 июля обыграл московский ЦСКА в матче за Суперкубок России. Основное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти был зафиксирован счет 5:4. Теперь на счету Семака 126 побед. Садырин одержал с «Зенитом» 125 побед.

Семак возглавляет клуб с берегов Невы с 2018 года. Вместе с «Зенитом» он стал пятикратным чемпионом России, обладателем Кубка России и четырехкратным обладателем Суперкубка страны.

В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» сыграет с «Пари НН». Встреча пройдет 22 июля.