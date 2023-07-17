В «Зените» рассказали о премиальных для футболистов за победу над ЦСКА

«У нас бонусная система не зависит от чьего-либо настроения — она утверждена и известна футболистам. В систему премирования входит и Суперкубок. Да, это всего один матч, но он очень важен. Теперь осталось всего два титула до требла», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».