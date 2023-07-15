«Зенит» установил рекорд России

Петербургский «Зенит» стал самым титулованным клубом России, обыграв в матче за Суперкубок страны московский ЦСКА.

Основное время завершилось со счетом 0:0. Серия пенальти закончилась со счетом 5:4 в пользу «Зенита». Решающий удар реализовал Роберт Ренан. «Зенит» стал восьмикратным обладателем Суперкубка. Клуб с берегов Невы выиграл трофей в четвертый раз подряд.

Теперь в активе «Зенита» 22 титула внутри России: девять чемпионств, четыре национальных Кубка, один Кубок Премьер-лиги и восемь Суперкубков России. На втором месте по этому показателю идет ЦСКА (21), замыкает тройку столичный «Спартак» (15).

В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» сыграет с «Пари НН». Встреча пройдет 22 июля. Команды выйдут на поле в 15.15 по московскому времени.

ЦСКА сыграет 22 июля с екатеринбургским «Уралом». Встреча начнется в 13.00 по московскому времени.