СМИ: «МЮ» и «Интер» почти договорились о сумме трансфера Онаны

«Манчестер Юнайтед» и «Интер» близки к согласованию суммы трансфера за вратаря Андре Онану, сообщает The Athletic.
По информации источника, в воскресенье, 16 июля, клуб согласует личные условия соглашения камерунца, Онана подпишет с «МЮ» пятилетний контракт.
Ожидается, что голкипер отправится с новой командой в предсезонное турне в США, если успеет пройти медицинское обследование. Трансфер футболиста обойдется английскому клубу, предположительно, в 50 миллионов евро.
Онана играет в «Интере» с 1 июля 2022 года, он перешел в миланский клуб на правах свободного агента, подписав пятилетний контракт.
В завершившемся сезоне Онана стал первым вратарем в истории «Интера», которому удалось провести восемь матчей без пропущенных мячей в одном розыгрыше Лиги чемпионов.