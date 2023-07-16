СМИ: «МЮ» и «Интер» почти договорились о сумме трансфера Онаны

«Манчестер Юнайтед» и «Интер» близки к согласованию суммы трансфера за вратаря Андре Онану, сообщает The Athletic.

По информации источника, в воскресенье, 16 июля, клуб согласует личные условия соглашения камерунца, Онана подпишет с «МЮ» пятилетний контракт.

Ожидается, что голкипер отправится с новой командой в предсезонное турне в США, если успеет пройти медицинское обследование. Трансфер футболиста обойдется английскому клубу, предположительно, в 50 миллионов евро.

Онана играет в «Интере» с 1 июля 2022 года, он перешел в миланский клуб на правах свободного агента, подписав пятилетний контракт.