«Барселона» отказалась от покупки Бернарду Силвы

Теперь главным фаворитом в борьбе за покупку игрока станет «Пари Сен-Жермен». Конкуренцию чемпионам Франции могут составить клубы из Саудовской Аравии. Сообщается, что они могут предложить Силве зарплату в € 40 млн, в то время как в Англии он получает € 8 млн за сезон.