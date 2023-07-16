Комментатор Губерниев назвал матч "Зенит" - ЦСКА редкостной тоской
Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале прокомментировал победу "Зенита" над ЦСКА в матче за Суперкубок России.
"Зенит" с победой! Сам матч, конечно, — редкостная тоска! Но это ожидаемо. Если бы "Зенит" играл в чемпионате с пятнадцатью ЦСКА, то был бы десятым-двенадцатым! Да и голов забивалось бы — один матча на три! Без Медин и Карраскалей ЦСКА вполне способен держать ноль", — написал Губерниев.
15 июля "Зенит" обыграл в Суперкубке России московский ЦСКА. Основное время завершилось со счетом 0:0. Серия пенальти закончилась со счетом 5:4. Решающий удар реализовал Роберт Ренан. "Зенит" стал восьмикратным обладателем Суперкубка. Клуб с берегов Невы выиграл трофей в четвертый раз подряд.
"Зенит" — победитель Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23. Команда под руководством Сергея Семака завоевала пятый титул подряд, оформив чемпионство досрочно в 26-м туре национального первенства. Всего за 30 туров "Зенит" набрал 70 очков.