Губерниев назвал матч "Зенит" - ЦСКА редкостной тоской

"Зенит" с победой! Сам матч, конечно, — редкостная тоска! Но это ожидаемо. Если бы "Зенит" играл в чемпионате с пятнадцатью ЦСКА, то был бы десятым-двенадцатым! Да и голов забивалось бы — один матча на три! Без Медин и Карраскалей ЦСКА вполне способен держать ноль", — написал Губерниев.