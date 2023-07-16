Футболист ЦСКА хотел перейти в «Спартак»

Футболист московского ЦСКА Хорхе Карраскаль хотел перейти в столичный «Спартак», но красно-белые не стали рассматривать кандидатуру колумбийца, передает Metaratings.

«Спартак» не захотел подписывать Карраскаля из-за личных качеств футболиста. В клубе опасались, что Хорхе может оказать негативное влияние на коллектив.

В прошедшем сезоне футболист принял участие в 34 матчах, забив шесть мячей и отдав шесть результативных передач.

По ходу сезона у полузащитника возникало недопонимание с главным тренером команды Владимиром Федотовым, однако позднее столичный клуб объявил, что все недомолвки между специалистом и легионером остались в прошлом.

Карраскаль подписал полноценное соглашение с ЦСКА перед стартом сезона-2022/23, до этого он выступал за красно-синих на правах аренды.

По итогам прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занял второе место.