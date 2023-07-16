Писарев: давно не видел такой слабый «Зенит»

«Давно не видел такой слабый «Зенит». Питерцы не создали ни одного голевого момента за весь матч. Ещё нужно постараться вспомнить такой матч, когда была похожая статистика. ЦСКА постоянно успевал садиться назад во время начала атак «Зенита», — цитирует Писарева «Матч ТВ» .

«Зенит» в восьмой раз в истории стал обладателем Суперкубка России. Примечательно, что питерцы стали его победителем в четвёртый раз подряд. Примечательно, что вторым по победам в турнире является ЦСКА (семь раз). Однако последний раз это произошло в 2018 году.