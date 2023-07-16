«Барселона» подпишет Ромеу за € 4,5 млн

Полузащитник «Жироны» Ориоль Ромеу, скорее всего, станет игроком «Барселоны» за € 4,5 млн в это летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

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По информации источника, каталонский клуб заплатит сумму выкупа игрока в размере за € 4,5 млн. Хотя «Жирона» пыталась выбить за игрока сумму в € 8 млн этим летом, реальная сумма выкупа, прописанная в контракте футболиста, составляет всего € 4,5 млн, что значительно упрощает сделку для «Барселоны».