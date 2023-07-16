Экс-футболист «Спартака» считает, что россияне не хотят переходить в «Зенит»

«Возможно, отечественные футболисты порой не хотят переходить в «Зенит», понимая, что придется сидеть в запасе. Но они понимают, что в других командах РПЛ сегодня есть возможность выходить на поле. Такая возможность есть даже в тех клубах, которые ставят перед собой высокие задачи», — сказал Ковтун.