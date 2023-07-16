Экс-футболист «Спартака» считает, что россияне не хотят переходить в «Зенит»

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Ковтун высказался о большом количестве бразильцев в петербургском «Зените», передает RT.
«Возможно, отечественные футболисты порой не хотят переходить в «Зенит», понимая, что придется сидеть в запасе. Но они понимают, что в других командах РПЛ сегодня есть возможность выходить на поле. Такая возможность есть даже в тех клубах, которые ставят перед собой высокие задачи», — сказал Ковтун.
15 июля «Зенит» обыграл московский ЦСКА в матче за Суперкубок России. Основное время завершилось со счетом 0:0. Серия пенальти закончилась со счетом 5:4. Решающий удар реализовал Роберт Ренан.
«Зенит» стал восьмикратным обладателем Суперкубка. Клуб с берегов Невы выиграл трофей в четвертый раз подряд.
«Зенит» — победитель Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23. Команда под руководством Сергея Семака завоевала пятый титул подряд, оформив чемпионство досрочно в 26-м туре национального первенства. Всего за 30 туров «Зенит» набрал 70 очков.
Ранее нападающий «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что в клубе уже не русская раздевалка, а португалоговорящая.