Набабкин: Аршавину нужно протереть свои очки

Защитнику не понравились слова Андрея.

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Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин отреагировал на критику экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина в свой адрес. Ранее Аршавин, обсуждая матч за Суперкубок России — 2023, заявил: «Когда вместо Дивеева выходит Набабкин, качество разное».

«Думаю, у Аршавина немного запотели очки. Надо бы их протереть!» — цитирует Набабкина «Чемпионат».

15 июля команда Владимира Федотова уступила «Зениту» в Суперкубке страны в серии пенальти — 4:5.

В прошлом сезоне РПЛ 36-летний Набабкин провёл 22 матча в составе ЦСКА и забил один мяч. Контракт футболиста с армейцами рассчитан до конца сезона-2023/2024.