Шестикратный чемпион Испании хочет арендовать Тикнизяна
Футболист московского «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян может стать игроком испанской «Валенсии», передает «Советский спорт».
Испанцы рассматривают вариант с арендой. Договор может быть рассчитан на два года. У «Валенсии» будет право выкупа футболиста.
Тикнизян перешел в «Локомотив» из ЦСКА в 2021 году. Сумма трансфера составила €5 млн.
В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) провел за «Локомотив» 29 матчей, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи.
По итогам сезона-2022/23 команда под руководством Михаила Галактионова заняла восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
В чемпионате Испании сезона-2022/23 «Валенсия» заняла 16 место, набрав 42 очка. Чемпионом Испании стала каталонская «Барселона», набрав 88 очков.
Ранее сообщалось, что Тикнизян может перейти в немецкий «Вольфсбург».