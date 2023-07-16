Шестикратный чемпион Испании хочет арендовать Тикнизяна

Футболист московского «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян может стать игроком испанской «Валенсии», передает «Советский спорт».

Испанцы рассматривают вариант с арендой. Договор может быть рассчитан на два года. У «Валенсии» будет право выкупа футболиста.

Тикнизян перешел в «Локомотив» из ЦСКА в 2021 году. Сумма трансфера составила €5 млн.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) провел за «Локомотив» 29 матчей, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

По итогам сезона-2022/23 команда под руководством Михаила Галактионова заняла восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

В чемпионате Испании сезона-2022/23 «Валенсия» заняла 16 место, набрав 42 очка. Чемпионом Испании стала каталонская «Барселона», набрав 88 очков.