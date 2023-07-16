Президент бразильского клуба переспал с женой арбитра, отомстив ему за поражение

Президент бразильского клуба «Крузейро» Сержио Сантос Родригес переспал с женой футбольного арбитра Фелипе Лимы, передает журналист Лео Диас в Twitter.

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Супругу арбитра зовут Тассиана Валим. Она является председателем комиссии по праву и семье Бразильской коллегии адвокатов в штате Минас-Жерайс. Измена произошла в ночном клубе на глазах у посетителей заведения.

Одной из причин измены стало то, что Родригес был зол на Лиму из-за его судейства в матче с «Атлетико Минейро» в финале чемпионата штата в апреле 2022 года. В том матче «Крузейро» уступил со счетом 1:3.

В текущем сезоне бразильской Серии А «Крузейро» занимает девятое место, набрав 21 очко. В следующем туре клуб сыграет против «Коритибы». Матч состоится 16 июля. Команды выйдут на поле в 17:00 по московскому времени.

Лидирует в турнире «Ботафого», имея в активе 39 баллов.