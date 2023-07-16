Фаната ЦСКА задержали на матче против «Зенита» за демонстрацию нацистской символики

На матче за Суперкубок России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА были задержаны четыре болельщика, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Фаната ЦСКА задержали за демонстрацию нацистской символики. Двое болельщиков сине-бело-голубых были задержаны за мелкое хулиганство, еще один пытался проникнуть на стадион без билета.

Встреча, которая прошла 15 июля в Казани, завершилась победой «Зенита». Основное время завершилось со счетом 0:0. Серия пенальти закончилась со счетом 5:4. Решающий удар реализовал Роберт Ренан.

«Зенит» стал восьмикратным обладателем Суперкубка. Клуб с берегов Невы выиграл трофей в четвертый раз подряд.

«Зенит» — победитель Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23. Команда под руководством Сергея Семака завоевала пятый титул подряд, оформив чемпионство досрочно в 26-м туре национального первенства. Всего за 30 туров «Зенит» набрал 70 очков.

ЦСКА выиграл Кубок России, одолев в суперфинале в серии пенальти «Краснодар».