Лукаку отказал «Интеру» из-за финала Лиги чемпионов

Бельгийский нападающий «Челси» Ромелу Лукаку отказался оставаться в «Интере» из-за финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023, в котором «Манчестер Сити» одержал победу над «нерадзурри» со счётом 1:0. По информации Football Italia, игрок был недоволен тем, что его не включили в стартовый состав на финал.
Бельгиец провёл минувший сезон в аренде в «Интере» и клуб планировал выкупить у «Челси» контракт игрока, однако сделка сорвалась из-за позиции бельгийца.
Лукаку испытывал недовольство по поводу нескольких решений главного тренера «Интера» Симоне Индзаги на протяжении второй половины сезона-2022/2023, особенно отсутствия его имени в стартовом составе на финал Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
Итальянский тренер часто предпочитал Эдина Джеко и Лаутаро Мартинеса, оставляя Лукаку на скамейке запасных в важных матчах, несмотря на то, что бельгиец демонстрировал отличную форму в последние месяцы сезона, забив семь голов в восьми последних играх Серии А. Лукаку не ощущал себя ключевой фигурой в планах Индзаги и поэтому решил не реагировать на интерес со стороны руководства «Интера», в надежде заставить их прекратить переговоры с «Челси» относительно его трансфера.