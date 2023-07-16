Лукаку отказал «Интеру» из-за финала Лиги чемпионов

Бельгийский нападающий «Челси» Ромелу Лукаку отказался оставаться в «Интере» из-за финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023, в котором «Манчестер Сити» одержал победу над «нерадзурри» со счётом 1:0. По информации Football Italia, игрок был недоволен тем, что его не включили в стартовый состав на финал.

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Бельгиец провёл минувший сезон в аренде в «Интере» и клуб планировал выкупить у «Челси» контракт игрока, однако сделка сорвалась из-за позиции бельгийца.

Лукаку испытывал недовольство по поводу нескольких решений главного тренера «Интера» Симоне Индзаги на протяжении второй половины сезона-2022/2023, особенно отсутствия его имени в стартовом составе на финал Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».