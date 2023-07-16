Нападающий «Зенита» Малком исключил переход в «Спартак» за €20 млн
Известный футболист Малком, нападающий ФК «Зенит», заявил в интервью порталу «РБ Спорт», что не перешел бы в «Спартак», даже если бы ему предложили зарплату в €20 млн за сезон.
«Перешел бы в «Спартак», если бы предложили €20 млн за сезон? Ха-ха-ха. Нет, нет», - отметил футболист.
Напомним, что бразилец перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. В составе петербургского клуба он принял участие в 108 матчах.
В его активе 42 гола и 24 результативные передачи. По итогам прошлого сезона Малком стал лучшим футболистом Российской премьер-лиги и лучшим бомбардиром турнира.
Напомним, что 24 февраля 2023 года Малком получил российский паспорт. Вместе с ним гражданство получил его земляк Клаудиньо.
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