Нападающий «Зенита» Малком исключил переход в «Спартак» за €20 млн

Известный футболист Малком, нападающий ФК «Зенит», заявил в интервью порталу «РБ Спорт», что не перешел бы в «Спартак», даже если бы ему предложили зарплату в €20 млн за сезон.

«Перешел бы в «Спартак», если бы предложили €20 млн за сезон? Ха-ха-ха. Нет, нет», - отметил футболист.

Напомним, что бразилец перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. В составе петербургского клуба он принял участие в 108 матчах.

В его активе 42 гола и 24 результативные передачи. По итогам прошлого сезона Малком стал лучшим футболистом Российской премьер-лиги и лучшим бомбардиром турнира.